V drugem valu epidemije po ugotovitvah raziskave povečana duševna stiska med ljudmi

Ljubljana, 2. marca - V drugem valu epidemije covida-19 so se ljudje spoprijemali z večjo duševno stisko kot v prvem valu in pred epidemijo, je pokazala raziskava NIJZ, ki jo je koordiniralo Društvo psihologov Slovenije. Udeležence je v povprečju najbolj obremenjeval strah pred okužbo drugih, negotova prihodnost in skrb glede izgube oz. omejevanja svoboščin.