Evropske borze navzgor; evro zrasel, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 2. marca - Indeksi na evropskih borzah so danes večinoma nadaljevali rast, so bili pa v primerjavi s ponedeljkom vlagatelji nekoliko bolj previdni. Kot izpostavljajo analitiki, so namreč razmere na trgih še vedno negotove. Evro se je v primerjavi z dolarjem podražil, nafta pa se je pocenila.