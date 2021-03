Francija odobrila cepivo AstraZenece za starejše od 65 let

pripravil Jure Kos

Pariz, 2. marca - V Franciji so odobrili uporabo cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZeneca tudi za starejše osebe, ki so stare od 65 do 75 let ter imajo obstoječe zdravstvene težave. Avstrijski kancler Sebastian Kurz pa je napovedal, da se Avstrija skupaj z nekaterimi drugimi državami pri cepivih ne bo več zanašala na EU.