LMŠ, SD, SAB in Levica kritične do postopka potrditve tožilcev

Ljubljana, 2. marca - Stranke LMŠ, SD, SAB in Levica so kritične do postopka potrditve tožilcev za evropsko javno tožilstvo. Ocenile so, da pojasnila pravosodne ministrice Lilijane Kozlovič kažejo, da nima zaupanja. V Levici menijo, da bi morala Kozlovičeva na potrditev vezati nezaupnico, predsednica SAB Alenka Bratušek pa poudarja, da bi morala odstopiti sama.