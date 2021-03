Solkansko podjetje Instrumentation Technologies prevzela družba ARX Equity Partners

Solkan, 2. marca - Solkansko podjetje Instrumentation Technologies, vodilni globalni ponudnik napredne instrumentacije na področju pospeševalnikov osnovnih delcev in protonske terapije, je prevzela družba ARX Equity Partners. Kupnine v Solkanu ne razkrivajo, novi lastniki pa obljubljajo nadaljnji razvoj in delo za sedanje vodstvo in vse zaposlene.