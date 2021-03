ZSSS bo dneve odprtih vrat tokrat izvedla virtualno

Ljubljana, 2. marca - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) bo v četrtek in petek izvedla tretje dneve odprtih vrat. Letos bodo glavna tema pravice delavcev po interventni zakonodaji in minimalna plača v letu 2021. Zaradi protikoronskih omejitev bodo dneve odprtih vrat izvedli virtualno, za brezplačna svetovanja pa so nujne pravočasne prijave.