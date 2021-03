Mariborski stanovanjski sklad letos načrtuje oddajo 85 stanovanj

Maribor, 7. marca - Mariborski stanovanjski sklad letos načrtuje oddajo približno 85 stanovanj. Oktobra lani so objavili razpis za okvirno 50 sproščenih neprofitnih stanovanj, še 30 neprofitnih stanovanj bo na voljo za potrebe menjave tistih, ki so postala neprimerna, še pet pa jih nameravajo oddati po javnem razpisu za mlade in mlade družine s tržno najemnino.