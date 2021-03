Mors bo sofinanciral gradnjo heliporta v Ilirski Bistrici

Ilirska Bistrica, 2. marca - Minister za obrambo Matej Tonin je danes obiskal občino Ilirska Bistrica in se s tamkajšnjim županom Emilom Rojcem pogovarjal o sodelovanju med občino in ministrstvom. Mors bo med drugim pomagal pri sofinanciranju izgradnje novega heliporta in obnove vaškega doma Zabiče, ki bo po obnovi predstavljal tudi namestitev za slovenske vojake.