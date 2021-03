Ljubljanska borza: Indeks malenkost pod gladino

Ljubljana, 2. marca - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je danes zaključilo malenkost pod gladino. Indeks SBI TOP je izgubil 0,14 odstotka. Borzni posredniki so sklenili za 1,07 milijona evrov poslov, k čemur so največ prispevale delnice Krke in Cinkarne Celje. Prve so se podražile, druge pocenile.