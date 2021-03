Med svetovnimi mesti dreves tudi Kočevje

Kočevje, 2. marca - Kočevje je za leto 2020 prejelo priznanje svetovno mesto dreves, ki ga podeljujeta Fundacija Arbor Day in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Kot so sporočili iz tamkajšnje občine, naziv potrjuje njihova prizadevanja na področju urejanja zelene infrastrukture ter načrtnega in strokovnega upravljanja drevja.