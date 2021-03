Civilna pobuda z branji oživila Dnevnik Ane Frank

Ljubljana, 2. marca - Več kot 70 vidnih slovenskih posameznikov iz sveta umetnosti, kulture pa tudi politike in športa se je te dni povezalo v civilni pobudi, ki so jo poimenovali Živa knjiga: Dnevnik Ane Frank. Posnetke svojih branj dnevnika so združili v t.i. Živo knjigo, ki je od ponedeljka dosegljiva na YouTube kanalu.