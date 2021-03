Organizacija Save the Children poziva vlade k odprtju šol

London, 2. marca - Otroci po svetu so zaradi pandemije covida-19 izgubili več kot tretjino standardnega 190-dnevnega šolskega leta, so danes opozorili v mednarodni nevladni organizaciji Save the Children. Vlade so zato pozvali k ukrepanju, da bi preprečili nepovraten vpliv na življenja milijonov otrok, ki se morda nikoli ne bodo vrnili v šolo.