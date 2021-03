Oslo, 2. marca - Moškega je na otočju Spitsbergi na skrajnem severu Norveške danes napadel severni medved. Z lažjimi poškodbami so ga prepeljali v bolnišnico v kraju Longyearbyen, so sporočile lokalne oblasti. Medveda so ustrelili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.