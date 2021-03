Robert Hrgota po polovici SP: Fantje lačni novih uspehov

Oberstdorf, 2. marca - Slovenski skakalci so že na prvi tekmi svetovnega prvenstva v Oberstdorfu izpolnili zastavljen cilj, ko je Anže Lanišek na srednji napravi pod Senčno goro osvojil bronasto kolajno. Selektor Robert Hrgota je po polovici SP priznal, da se zdaj gotovo lažje diha in dodal, da so fantje lačni in željni novih uspehov.