V Nigeriji džihadisti napadli humanitarne agencije in bolnišnico

Abuja, 2. marca - Združeni narodi so danes sporočili, da so domnevni džihadisti v severovzhodnem nigerijskem mestu Dikwa napadli in poškodovali prostore humanitarnih agencij in bolnišnic. Napad bo vplival na skoraj 100.000 ljudi, ki se zanašajo na pomoč tamkajšnjih centrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.