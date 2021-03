Predsednik Pahor v petek v Sarajevu pri predsedstvu BiH in slovenskih vojakih

pripravila Vesna Rojko

Sarajevo/Ljubljana, 4. marca - Predsednik republike Borut Pahor bo v petek na delovnem obisku v Bosni in Hercegovini. S predsedstvom BiH bo govoril o dvostranskih odnosih, približevanju BiH EU in Natu, soočanju obeh držav s pandemijo covida-19 in nezakonitimi migracijami ter pripravah na vrh procesa Brdo-Brioni. Obiskal bo tudi slovenske vojake, ki delujejo v misijah EU in Nata.