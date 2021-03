Koper, 2. marca - Koprske policiste so v ponedeljek ob 22.40 obvestili o ropu v samskem domu v Postojni. V sobo oškodovanca je prišel zamaskiran moški z nunčaki in mu vzel denar. S sostanovalcem sta ga skušala zadržati, a je potegnil katano, zatem pa pobegnil. Policisti intenzivno zbirajo informacije, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.