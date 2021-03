Pahor obiskal oplotniški kamnolom podjetja Mineral

Oplotnica, 2. marca - Predsednik Borut Pahor je obiskal kamnolom podjetja Mineral v Cezlaku nad Oplotnico, ki se ukvarja s pridobivanjem, predelavo in montažo naravnega kamna iz tonalita in apnenca. Kot je povedal, so vodstvo podjetja in zaposleni uspešno prilagodili delovni proces, ki tudi v času epidemije lahko teče nemoteno.