Na okrogli mizi očitki o eroziji človekovih pravic v mandatu aktualne vlade

Ljubljana, 2. marca - Sodelujoči na današnji spletni okrogli mizi Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizaciji so bili kritični do vladnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 in vladnega komuniciranja. Opozarjali so na erozijo človekovih pravic v času aktualne vlade in pozvali državljane, naj ob takšnem dogajanju ne bodo tiho.