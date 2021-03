Raziskava: Največji delež objav na izbranih spletnih portalih nevtralnih

Ljubljana, 3. marca - Raziskava fakultete za medije desetih spletnih portalov kaže, da je bil največji delež objav, razen na Nova24TV.si, nevtralnih. Med opredeljenimi pa je več vladi nenaklonjenih, izpostavlja soavtor Matevž Tomšič. Običajno bi bilo, da so mediji kritični do oblasti, meni, zato bi bilo zanimivo ugotoviti, kakšen je bil odnos do predhodnih vlad.