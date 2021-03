Velenjsko društvo Novus z novim projektom Covid-19

Velenje, 6. marca - Velenjsko društvo Novus je na javnem razpisu ministrstva za delo pridobilo nov projekt Covid-19, katerega namen je s socialnim vključevanjem priti do opolnomočenja otrok, mladostnikov in starejših. S projektom si želijo razširiti in doseči, da bodo njihovih brezplačnih aktivnosti deležni posamezniki, ki te najbolj potrebujejo.