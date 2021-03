Playing Men med desetimi najboljšimi dokumentarci zadnjih dveh let v Franciji

Pariz, 2. marca - V organizaciji francoske iniciative Documentaire sur grand ecran bo med 3. in 9. marcem potekal revijski festival Best of Doc #2. Predstavil bo izbor desetih najboljših dokumentarnih filmov, ki so bili v Franciji distribuirani v zadnjih dveh letih. Med njimi je tudi slovenski dokumentarni film Playing Men režiserja Matjaža Ivanišina.