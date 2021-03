Poročilo: Lani v povezavi s covidom-19 več kot 400 nasilnih dejanj proti zdravstvenim delavcem

Washington, 2. marca - Zdravstveni delavci, ki se borijo proti novemu koronavirusu, so bili lani tarča žaljivk, fizičnega nasilja in aretacij. Po danes objavljenih podatkih nevladne organizacije Koalicija za varovanje zdravstva v konfliktu so lani zabeležili 1172 nasilnih dejanj proti zdravstvenim delavcem, od tega jih je bilo več kot 400 povezanih s pandemijo.