Vložena pobuda za oceno ustavnosti odloka o omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja

Ljubljana, 2. marca - Pobudnika sta na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti oz. zakonitosti odloka o začasni delni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja v času epidemije covida-19. Pobudo je podprla Pravna mreža za varstvo demokracije, saj sta po njenem mnenju pravici do mirnega zbiranja in svobode izražanja ustavno varovani, temeljni človekovi pravici.