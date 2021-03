Na hrvaški meji ustavili slovenske državljane s ponarejenimi testi PCR

Zagreb/Pulj, 2. marca - Hrvaška policija je danes sporočila, da so minulo soboto na mejnem prehodu Dragonja ustavili 12 ljudi, ki so nameravali vstopiti na Hrvaško s ponarejenimi negativnimi testi PCR na okužbo z novim koronavirusom. Med njimi je bilo devet slovenskih državljanov, ki so jih hrvaški policisti predali slovenskim kolegom.