Tudi letos preventivno merjenje prisotnosti radona v stavbah

Ljubljana, 2. marca - Uprava za varstvo pred sevanji se je letos že četrto leto zapored lotila izvajanja meritev prisotnosti radona v zasebnih hišah in stanovanjih v tistih občinah, ki so na območjih z več radona, ter v šolah in vrtcih po Sloveniji. Meritve tudi letos izvaja Zavod za varstvo pri delu, v zasebnih hišah in stanovanjih pa švedsko podjetje Radonova.