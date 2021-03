Abuja, 2. marca - V Nigeriji so izpustili vseh 279 deklet, ki so jih prejšnji teden ugrabili oboroženi moški v zvezni državi Zamfara, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Dekleta so sprejeli v vladnem poslopju zvezne države in se počutijo dobro, poročajo tuje tiskovne agencije.