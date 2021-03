Vlada sprejela posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19

Ljubljana, 1. marca - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19, so po seji sporočili iz vlade. V njej so bolj podrobno opredeljene prednostne skupine za cepljenje in nekatera nova cepilna mesta za izvajanje cepljenja. Strategijo bo sicer v torek bolj podrobno predstavil minister za zdravje Janez Poklukar.