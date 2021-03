Newyorške borze nov mesec začele s krepko rastjo

New York, 1. marca - Vlagatelji na newyorških borzah so v mesec marec vstopili dobro razpoloženi. Indeksi na newyorških borzah so namreč današnje trgovanje sklenili s krepko rastjo. Vlagatelje je minil strah pred inflacijo, ki je vladal prejšnji teden, optimizem pa je vzbudil tudi napredek novega cepiva proti koronavirusu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.