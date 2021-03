Primorske novice o pripadnikih civilne zaščite (2. 3.)

Koper, 1. marca - Danijel Cvek v komentarju Vojska brez strelnega orožja piše o pripadnikih civilne zaščite, ki vedno poskrbijo, da pomoč pride do slehernega, ki jo potrebuje, ne glede na to ali gre za epidemijo, žled ali potres. Prostovoljci so povezovalni člen med vsemi drugimi silami, da lahko te v najtežjih preizkušnjah opravljajo svoje delo hitro in dobro.