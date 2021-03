Dnevnik o evropski cepilni tekmi (2. 3.)

Ljubljana, 1. marca - Tomaž Klipšteter v komentarju Epidemija sebičnosti in zapostavljanja piše o neenaki obravnavi ljudi med tistimi, ki so cepljeni in tistimi, ki niso. Nakazuje se namreč scenarij, da bodo do nekaterih storitev, denimo obiska koncerta ali tekme, upravičeni le cepljeni in tisti z dokazom, da so virus preboleli. Vse to odpira številne etične pomisleke.