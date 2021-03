Večer o dijakih, ki hočejo v šolo (2. 3.)

Maribor, 1. marca - Barbara Bradač v komentarju Narobe svet piše o tem, da so se dijaki organizirali in prišli na trg s sporočilom, naj se šole tudi za njih odprejo, saj se želijo izobraževati v šoli. Dijaki so po mnenju avtorice civilizirano, mirno in z upoštevanjem ukrepov izvedli protest, zdaj pa dobivajo denarne kazni in pozive na sodišče.