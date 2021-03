Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 3.)

Ljubljana, 1. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju zunanjih ministrov C5, ki so se pogovarjali o pandemiji novega koronavirusa in o slovenskem predsedovanju Svetu EU. Pisale so tudi o besedah Janeza Janše, da vlada razmišlja o odprtju srednjih šol za vse dijake in o tem, da je STA vladni administraciji onemogočila dostop do tržnih vsebin.