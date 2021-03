Ob 30-letnici Lions kluba Ljubljana v Tivoliju zasadili 30 dreves

Ljubljana, 1. marca - Lions klub Ljubljana je lani praznoval 30 let delovanja, a so zaradi pandemije slovesnost prestavili za leto dni. Ob jubileju so v ljubljanskem parku Tivoli zasadili 30 dreves, ki so mesto dobila v Cekinovem drevoredu pod Cekinovim gradom. V sporočilu za medije so zapisali, da so tako sledili zelenemu interesu Ljubljane in potrebam skupnosti.