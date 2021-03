Vsi stiki okuženega z južnoafriško različico doslej na testiranjih negativni na okužbo

Ljubljana, 1. marca - Pri vseh osebah, ki so bile v stiku z okuženim z novim koronavirusom, pri katerem so prejšnji teden potrdili okužbo z južnoafriško različico virusa, so bila testiranja na okužbo doslej negativna, je danes pojasnila Sanja Vuzem iz mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Okuženi sicer preboleva lažjo obliko covida-19.