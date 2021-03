Evropsko prvenstvo do 21 let v skupinskem delu brez gledalcev

Ljubljana, 1. marca - Slovenija bo skupaj z Madžarsko gostila nogometno evropsko prvenstvo do 21 let. Danes je postalo jasno, da bodo tekme v skupinskem delu, ki bo med 24. in 31. marcem, brez gledalcev, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS) oziroma Evropske nogometne zveze (Uefa).