Na glavni cesti izven naselja vozil 163 kilometrov na uro

Tolmin, 1. marca - Policisti so v nedeljo na Peršetih ustavili 33-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je na glavni cesti Kobarid-Tolmin prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost. Na cesti, kjer je omejitev hitrosti 90 kilometrov na uro, so mu jih izmerili 163. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.