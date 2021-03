Policija ponovno poziva k previdnosti pri kurjenju v naravi

Ljubljana, 1. marca - Pred nami so suhi in sončni dnevi, ki jih bodo mnogi izkoristili za delo v naravi. Na Policijski upravi Celje ob tem državljane pozivajo, naj bodo pri kurjenju trave, vejevja in drugih odpadnih snovi še posebej previdni in odgovorni. Tako so v samo zadnjih nekaj dneh zaznali večje število požarov v naravi oziroma na prostem.