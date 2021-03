Pečan: Ob poslabšanju epidemioloških razmer ministrstvo predlaga šolanje po prilagojenem modelu C

Ljubljana, 1. marca - Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan je za STA potrdil, da so se danes s predstavniki ministrstva za izobraževanje pogovarjali o poteku šolanja v primeru poslabšanja epidemioloških razmer, da ne bi ponovno zaprli šol. V tem primeru bi šolanje potekalo po prilagojenem modelu C, pravi.