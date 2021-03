Predor Karavanke znova odprt v obe smeri

Ljubljana, 1. marca - Predor Karavanke je znova odprt v obe smeri, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po podatkih policije je kolona tovornih vozil v smeri Karavank trenutno pri bencinskem servisu na Hrušici. Še naprej pa velja opozorilo na previdnost pri približevanju zaključku kolone.

Po podatkih prometno-informacijskega centra sta trenutno dva kilometra dolga zastoja tovornih vozil v smeri Avstrije pred predorom Karavanke ter mejnim prehodom Šentilj.

Predor Karavanke je bil zaradi tehničnih težav zaprt v obe smeri od jutranjih ur. Posledično je zaradi tega prišlo do večkilometrskih zastojev tovornih vozil.

Na policiji so se ob tem zahvalili cestninskim nadzornikom Darsa in gasilcem za pomoč pri zmanjševanju kolone in spremljanju konvojev skozi predor.