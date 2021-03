Štuhčeva se zaveda krize

Trento, 1. marca - Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec z zadnjim tekmovalnim vikendom pred zaključkom sezone v Lenzerheideju ni zadovoljna. Težave, ki so nastopile v drugi polovici sezone in so se vlekle tudi čez minuli vikend v Val di Fassi, je potrebno odpraviti, sporočajo iz ekipe dvakratne svetovne prvakinje.