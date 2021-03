Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP pridobil

Ljubljana, 1. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za 0,86 odstotka na 973,83 točke. Posredniki so ustvarili za 721.125 evrov prometa. Največ zanimanja je bilo za delnice Save Re, NLB in Krke. Vse pomembnejše delnice, razen delnic Luke Koper, Cinkarne Celje in KD Group, so se danes podražile.