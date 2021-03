V zeleno uvodoma odete tudi newyorške borze

New York, 1. marca - Tudi na newyorških borzah so vlagatelji danes dobro razpoloženi. Z rastjo so zaključili že indeksi na azijskih borzah, prešerno je razpoloženje v Evropi. Po večjih padcih tečajev delnic v minulem tednu se je ta teden, ob padanju donosa do dospelosti ameriških državnih obveznic, začel bolj optimistično.