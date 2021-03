ZPMS za vzpostavitev varuha otrokovih pravic

Ljubljana, 1. marca - Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) meni, da je dozorel čas za vzpostavitev varuha otrokovih pravic. Želijo si, da bi bil samostojna institucija za varstvo in zastopanje, spodbujanje in promoviranje otrokovih pravic, ki bi ga imenoval DZ, so povedali na današnji spletni novinarski konferenci.