Zavod za transfuzijsko medicino: Dovolj nevtralizacijskih protiteles le v tretjini odvzetih plazem

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 3. marca - Na zavodu za transfuzijsko medicino so od julija lani do srede februarja letos odvzeli plazmo oz. kri pri 1800 osebah, ki so prebolele covid-19. Ugotovili so, da jih 12 odstotkov sploh ni razvilo protiteles. Le tretjina odvzetih plazem je primernih za zdravljenje covida-19, saj so imele dovolj nevtralizacijskih protiteles, so pojasnili za STA.