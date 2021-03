Predor Karavanke še vedno zaprt v obe smeri, nastaja zastoj

Ljubljana, 1. marca - Predor Karavanke je zaradi tehničnih težav še vedno zaprt v obe smeri. Zapora velja do preklica, poroča prometno-informacijski center. Pred predorom nastaja zastoj. Po navedbah Policijske uprave Kranj je na gorenjski avtocesti v smeri Karavank 2,5 do tri kilometre dolga stoječa kolona tovornih vozil.

Polna so vsa počivališča na gorenjski avtocesti, vozila pa izločajo tudi na Torovem. Policiji pomoč nudijo tudi cestninski nadzorniki Darsa, so sporočili kranjski policisti.

Voznike pozivajo, naj se ne odpravljajo proti Karavankam, ker se jih (pre)usmerja tudi nazaj proti Ljubljani. V Avstrijo pa naj se odpravijo po drugih poteh. Pozivajo k veliki previdnosti, prilagojeni hitrosti vožnje in zbranosti, ker v takih okoliščinah obstaja velika nevarnost naletnih trčenj.

Gorenjski prometni policisti že od jutra po spremenjeni dinamiki dela ter z oblikovanjem konvojev postopoma in varno zmanjšujejo zastoj, ki je nastal v jutranjem času pred preusmeritvijo vsega tovornega prometa na Šentilj. Konvoji gredo organizirano in s spremstvom skozi predor, v njih pa so izključno tovorna vozila, ki so pred preusmeritvijo 'ostala' na tem delu avtoceste, so naknadno sporočili s kranjske policijske uprave.

Pomoč policiji nudijo tudi gasilci in Dars. Kolona je trenutno še vedno dolga 2,5 do tri kilometre.

Po navedbah prometno-informacijskega centra je obvoz za tovorna vozila proti Avstriji preko mejnega prehoda Šentilj. Obvoz za osebna vozila je čez prelaza Ljubelj in Korensko sedlo.