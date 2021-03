Zunanji ministri C5 o slovenskem predsedovanju EU in pandemiji

Brdo pri Kranju, 1. marca - Zunanji minister Anže Logar je danes na Brdu pri Kranju gostil srečanje zunanjih ministrov skupine Central 5 (C5), ki jo sestavljajo vodje diplomacij Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije. Ministri so največ pozornosti posvetili prednostnim nalogam slovenskega predsedovanja Svetu EU in razmeram v pandemiji covida-19.