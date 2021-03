V fitnesih opozarjajo na upad gibalnih sposobnosti pri odraslih

Ljubljana, 1. marca - V sekciji za fitnes, rekreacijo in regeneracijo pri GZS pozdravljajo ponovno odprtje športno-rekreativnih dvoran in fitnesov. A opozarjajo, da bodo posledice zaprtja vidne še dolgo. Spomnili so na izsledke raziskave, ki je pokazala na upad gibalnih sposobnostih pri otrocih, in dodali, da enak, če ne še večji upad, pričakujejo tudi pri odraslih.