V prometni nesreči v Črnomlju umrl 40-letnik

Novo mesto, 1. marca - Policisti so v soboto v Črnomlju obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v kamnito ograjo. Voznik in trije sopotniki so se poškodovali, 40-letni sopotnik je danes v bolnišnici umrl, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.