Pet pobudnikov sprožilo poziv za postopno odpiranje javnih prireditev

Ljubljana, 1. marca - Pet pobudnikov je začelo zbirati podpise za postopno odpiranje javnih prireditev in okrevanje prireditvenega sektorja po epidemiji. Po njihovem mnenju je to zadnja možnost za rešitev poletja in sektorja. Obenem želijo s tem sporočiti vladi, da je zadnji čas, da se predloge Koalicije glasbenega sektorja vključi v prihajajoči protikoronski paket.